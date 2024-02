Torneo di Viareggio 2024 | i risultati | Torino avanti | Fiorentina eliminata agli ottavi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ilpassa il turno, lano. La squadra viola è l’di lussodi finale deldi, dopo la sconfitta per 3-2 contro il Mavlon che si affida alla tripletta di Agada per rispondere al tentativo di rimonta orchestrato da Maiorana e Deli. Tutto facile invece per il Toro che supera 3-0 la Lucchese con i gol di Di Paolo, Finizio e Kadi. Eliminato anche il Sassuolo, sconfitto 2-1 dal Brazzaville. Ecco tutti idel pomeriggio. Avanzano al prossimo turno anche Beyond Limits (3-1 all’Avellino), Honved (2-1 all’Imolese), Rappresentativa Serie D (1-0 all’Ibrachina), Ojodu City (5-0 al Westchester United). BEYOND LIMITS-AVELLINO 3-1 (18? aut. Accetta, 54? Chukwudi, 59? Solaro, 93? Ayodele)SASSUOLO-CENTRE ...