Torna nel negozio dove ha rubato Turista denunciato

(Di martedì 20 febbraio 2024) Unbelga in vacanza a Livigno è stato smascherato dai poliziotti eper il furto di due orologi. Gli agenti sono stati contattati da un dipendente della Mottolino shop &rent che ha segnalato un furto avvenuto il giorno precedente, visionando i filmati dei sistemi di videosorveglianzai poliziotti sono riusciti ad individuare l’autore del furto che con destrezza aveva sottratto da un espositore due orologi Garmin del valore di circa 1500 euro ciascuno. Il ladro, due giorni dopo, si è ripresentato nello stesso esercizio commerciale, ma è stato riconosciuto da un commesso delche ha ricontattato i poliziotti. La Polizia ha proceduto alla perquisizione personale e della camera d’albergo in cui alloggiava, trovando gli orologi sottratti due giorni prima.

Marianella parlando di Inter-Atletico Madrid in programma oggi, si è soffermato su Diego Pablo Simeone e il suo amore per i colori nerazzurri, con ... (inter-news)

Roma scende in piazza per Navalny. Tutti uniti contro Putin: ... Piantedosi minimizza: 'E' capitato anche a me' Nel centrodestra Fratelli d'Italia e Forza Italia ... La politica ha capito che indietro non si torna. Schlein capeggia la delegazione Pd in piazza ("...

Navalmeccanica Genova, primato italiano che compete nel mondo: Torna, da venerdì 31 Maggio a domenica 2 Giugno, la famosissima Caruggi & Lanterne, la sagra più urbana di tutta la Liguria, tre giorni di buon cibo e spettacoli nel cuore della città. Quest'anno ci ...

Dove è nata Angelina Mango, alla scoperta del Paesino dove la cantante è cresciuta: E mentre tutto il paese aspetta il suo ritorno Angelina si gode la sua vittoria e torna a casa con ... Lagonegro non ha solo località sciistiche o comunque immerse nel verde, per chi ama il mare può ...