(Di martedì 20 febbraio 2024) Ilnella prossima stagione potrebbe avere un nuovo allenatore in. Dopo il periodo a dir poco burrascoso trae tutto il popolo granata, Cairo compreso, facile e scontato credere in un suo addio.ilnuovo ma molto in auge per la sua sostituzione. Gattuso prossimo allenatore granata? Se c’è un L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Pavoletti verso il?. Lo scenariovuole esplicitamente in squadra Chiquinho e Barak, nel mirino granata c’è Riccardo Orsolini del Bologna Streaming gratis e diretta tv in chiaro LA 7? Dove vedere-AZ, amichevole OGGI LIVE Lecce: ...

Torino: incredibile nome per la panchina, ecco il sostituto di Juric: Gattuso , fresco di esonero al Marsiglia è pronto per un ritorno in Serie A, su una panchina gloriosa e prestigiosa come quella del Torino . Cairo è stregato dal carattere di Gattuso che potrebbe ...

ATLETICA/ Mondovì Acqua San Bernardo: Vittoria Bollano primeggia ai Campionati italiani: E nei giorni degli stratosferici record italiani di Mattia Furlani con l'incredibile balzo a 8,34 ... Per Vittoria, studentessa al quarto anno di Medicina a Torino, si tratta di una prestazione notevole ...

Vavassori: "Sapevo di essere pronto. Con Bolelli puntiamo alle Finals. In Coppa Davis Vedremo se ci sarà Sinner"[ESCLUSIVA]: ... arrivare a giocare tra i migliori del mondo a Torino Vavassori: " Si era il nostro obiettivo già l'anno scorso, e lo è ancora quest'anno. Sarebbe incredibile per me raggiungere questo traguardo e ...