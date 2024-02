Torino | ecco quando può tornare Buongiorno

Un futuro nelle Stem, i programmi dedicati alle studentesse di Amazon, Ibm, Iliad: Ecco allora alcune iniziative messe in campo con l'obiettivo di ridurre il gap. Le borse di studio ... dalla Federico II di Napoli al Politecnico di Torino, dall' Università degli Studi di Roma Tor ...

AVVOCATI LAST SECOND E ARRESTI PER UN PO' DI FUMO: UNA MATTINA IN "DIRETTISSIMA": Ecco. Questa è la cronaca, appunto, di quella che può essere una mattina come tante al Tribunale di ... Il primo è stato arrestato per il furto di una giacca in un negozio di via Torino, al quale è ...

Si spegne a 83 anni l'attrice Ira Von Furstenberg: ecco chi era la nipote di Gianni Angelli: Dalla redazione di Torino