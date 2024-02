Toldo su Inter Atletico | «Inzaghi come Mourinho Ha la rosa forte come quella del triplete»

(Di martedì 20 febbraio 2024) Francesco, storico portiere dell’, ha commentato così la squadra nerazzurra sulla sfida di Champions League Francesco, bandiera dell’, ha parlato dei nerazzurri alla Gazzetta dello Sport sulla sfida di Champions League contro l’Madrid. LIVELLO– «Gli ingredienti per essere grandi protagonisti anche in Europa ci sono tutti. Il livello dei giocatori a disposizione di Simonein questa stagione ha raggiunto quello degli anni presta completando il processo di maturazione e anche prima si era dimostrato un grande stratega soprattutto nelle sfide ad eliminazione diretta». DIFFERENZE CAMPIONATO E CHAMPIONS – «Detto tutto questo, mentre in un campionato che dura una ...

Milan - Rennes, Mandanda sfida Maignan: "Buffon il mio modello, è la partita più importante della storia del club": ... perciò anche agli italiani che hanno fatto la storia del calcio, come Buffon e Toldo. Ogni volta ... già frequentato con l'OM: "A San Siro ho giocato due volte, una col Milan e una con l'Inter. Sono ...

Toldo contro Buffon: 'Il calcio in quei periodi non era leale e governato in modo lecito. E' un grande portiere ma...': ...il derby d'Italia vinto dall'Inter sulla Juventus per 1 - 0 e approfittiamo della sfida che sempre fa parlare prima e dopo, per ricordare la grande rivalità che c'era in Nazionale tra Buffon e Toldo ,...

Festival di Sanremo, chi è Josè Sebastiani: il figlio di Amadeus tra Inter, il nome "special" e il boom social: Nella tradizione dei grandi portieri dell'Inter, in passato, c'è stata sempre l'Italia, da Buffon (Lorenzo) a Bordon passando per Zenga , Pagliuca e Toldo . Negli ultimi anni la porta nerazzurra però ...