TNA | La compagnia estende il contratto di Josh Alexander

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ultimamente non si fa che un gran parlare della TNA, tra rebranding e licenziamento di Scott D’Amore, ormai ex presidente e una delle colonne portanti della promotion per più di 20 anni. Per ladi Nashville però è giunta anche una notizia positiva legata a. “Mio figlio vuole vedermi con una cintura addosso” Il canadese, ex campione pluridecorato in forze alla TNA dal 2019, ha ricevuto un’estensione diattraverso una clausola, tuttavia non sono stati resi noti i termini dell’accordo. Il due volte campione X-Division e due volte TNA World Champion ha commentato la cosa ai microfoni di Sports Illustrated dicendo che “Ho tanto lavoro da fare quest’anno non credevo sarei potuto diventare TNA World Champion o X-Division Champion, cose che sono ancora sulla mia lista, e ho mio ...