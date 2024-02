Tisana digestiva dopo i pasti | rilassanti infusi naturali | quali ingredienti scegliere

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 20 febbraio 2024) Andare a cena fuori o organizzare un pranzo luculliano ha sicuramente una serie di vantaggi: stare in compagnia di persone care e gustarsi pietanze prelibate. Ma di contro potrebbero esserci conseguenze per la digestione. Alcuni di noi, forse anche perché non abituati, hanno difficoltà, a digerireabbondanti. Allora,aver mangiato a volontà piuttosto che prendere il solito espresso è opportuno pensare di gustarsi una buonache aiuti nella digestione. Tisane digestivi e– ilcorriereedellacitta.comSi tratta dicaldi che aiutano a lenire quel senso di pesantezza che l’eccesso di cibo ha provocato. Sono diverse le erbe officinali che regalano una sensazione di benessere, aiutando a smaltire le abboffate che si è ...