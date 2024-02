Tiro con l’arco | Europei indoor 2024 | azzurri bene nel ricurvo | Noziglia col record del mondo nell’arco nudo

(Di martedì 20 febbraio 2024) A Varazdin, in Croazia, è scattato il via ai Campionati, prima trasferta internazionale del, con le 60 frecce di qualificazione che stabiliscono il tabellone degli scontri diretti individuali e a squadre. Buona partenza per glidelolimpico con un doppio primo posto per Matteo Borsani con 592 punti e Chiara Rebagliati con 584. Nel maschile Mauro Nespoli è sesto con 583 mentre Alessandro Paoli chiude ottavo con 582. Nel femminile sesta posizione per Lucilla Boari con 577 e ottava per Tatiana Andreoli con 571. Nel compound maschile i due miglioriin gara sono Marco Bruno e Valerio Della Stua, nono e undicesimo, a quota 593. Michea Godano chiude invece al sedicesimo posto con 590 punti. Nel femminile Elisa Roner è seconda con 591 punti, a meno uno ...

