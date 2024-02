Tiffany & Co ha scelto Arón Piper come nuovo ambassador della maison

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 20 febbraio 2024) Da qualche tempo a questa parte; Co. è diventato un brand super hype. I perché li conosciamo tutti, andando in ordine sparso possiamo ricordarvi la volta con Supreme, l'inaspettata collabo con Pharrell Williams, la sneaker che ha segnato il 2023, e molto, molto altro ancora. A giocare a suo favore un forte heritage artigianale che fonda le sue radici nel 1837, anno in cui Charles Lewisdiede vita alla sua gioielleria di lusso nel cuore pulsante di New York, e la più recente entrata di; Co, nel 2018, nell’orbita del prestigioso gruppo di LVMH, cosa non da poco considerando che a oggi il brand è arrivato a possedere 300 negozi a livello planetario e una forza lavoro di oltre 14.000 dipendenti.se non bastasse il marchio ha lanciato una linea di ...