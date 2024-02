Thiago Motta sulla panchina del Milan? Il Bologna crede nel rinnovo

La Serie A si è davvero messa alle spalle la Liga: È una crescita che per ora riguarda solo il campo, ma questa sapienza puramente calcistica mostrata dalle squadre di Thiago Motta, Vincenzo Italiano, Raffaele Palladino, Gian Piero Gasperini può ...

Antonio Conte, Milan - Juventus Macché, finalmente svelato dove allenerà: Dal Milan alla Juventus (in caso di addio di Pioli o Allegri, ma attenti soprattutto su entrambi i fronti alla pista Thiago Motta in caso di cambio in panchina), passando per Roma (dove De Rossi è ...

Thiago Motta, il Bologna crede nella permanenza: Il Bologna viaggia con entusiasmo in zona europea e intanto cresce tra piazza e dirigenza la fiducia sul rinnovo di Thiago Motta A Bologna prosegue la febbre europea della piazza: la squadra di Thiago Motta, dopo la vittoria contro la Lazio, ha trovato al suo arrivo in città centinaia di tifosi pronti a fare festa .