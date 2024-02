The Beatles | Sam Mendes racconterà la storia della band e dei suoi membri in 4 film

(Di martedì 20 febbraio 2024) Samsarà il regista di 4, dedicati ai singoli, chel'ascesa verso il successo dei. Samha annunciato un ambizioso progetto dedicato alladei The: il regista, in collaborazione con Sony Pictures Entertainment, realizzerà infatti 4, uno per ogni componenente del gruppo. Per la prima volta Apple Corps Ltd e le star Paul McCartney e Ringo Starr, in accordo con le famiglie di John Lennon e George Harrison, hanno concesso i diritti per l'utilizzomusicae accettato che ne venga raccontata lasul grande schermo. L'ambizioso progetto Sam ...

