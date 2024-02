The Beatles | Sam Mendes girerà 4 film sulla band | ecco i dettagli

(Di martedì 20 febbraio 2024) Samsarà il regista di non uno, ma ben 4sui, la storica rockbritannica che ha cambiato la storia della musica nel mondo. La particolarità di questo progetto, che vede Sony in veste di produttore e distributore, sta nel fatto che ogni pellicola sarà incentrata su un membro del gruppo, mettendo in scena prospettive nuove e uniche. Si tratta della prima volta che la Apple Corps (la società proprietaria della) e le famiglie dei rispettivi membri danno il via libera alla stesura di una sceneggiatura che diventerà un biopic. O quattro per la precisione. Questo perché i lungometraggi tratteranno tutti la stessa storia e gli stessi eventi, ma ognuno da un punto di vista differente, quello di ciascun componente deiper andarsi a intersecare di pellicola ...

