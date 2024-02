Test MotoGP in Qatar | risultati e tempi del day 2 | Bagnaia frantuma il record | la Ducati vola

Test in Qatar, le foto e i tempi della 2giornata a Lusail: Tempo super per Pecco Bagnaia che nell'ultimo, giorno di test ufficiali in Qatar ha firmato il nuovo record (ufficioso) della pista in 1:50.952. Ottimo crono anche per Bastianini, secondo a poco più di un decimo dal compagno di squadra. Bene anche le ...

La Superbike riparte da Phillip Island, gli orari TV su Sky, NOW e TV8: ... con il compagno Nicolò Bulega (campione Supersport) che ha sorpreso tutti nel corso dei test ... L'appuntamento australe andrà in onda in diretta su SkySport MotoGP e sul servizio streaming NOW, e in ...

Il ritorno di Andrea Iannone è...'On the Island!'. Passo gara ottimo: ... Andrea Iannone ha già effettuato il suo miglior giro assoluto a Phillip Island, risultando quasi quattro decimi più veloce che con la MotoGP di quattro anni fa' si legge nella nota. Australia Test - ...