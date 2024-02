Terzo mandato | Zaia Lega | deciderò cosa fare a fine legislatura

Forse sì, forse no. anche sul nodo del Terzo mandato il Nazareno è spaccato e la segretaria Elly Schlein ha deciso di non decide re. Sotto il ... (secoloditalia)

Elezioni Sardegna, Meloni trema. Truzzu perde: 'vendetta' leghista. Inside: ... legato anche al no ormai acclarato tanto di Fratelli d'Italia quanto di Forza Italia all'emendamento della Lega che consentirebbe il terzo mandato ai Governatori uscenti, la cosiddetta ' norma salva ...

Tajani: 'Il miglior candidato governatore in Basilicata è Bardi': 'Noi siamo favorevoli al terzo mandato per i sindaci per i comuni sopra 15mila abitanti. Siamo perplessi sulle regioni perché le regioni hanno anche un potere legislativo, quindi come sta emergendo ...

Alexey Navalny: mentre moriva, Putin rideva: Nel luglio 2013, con l'intensificarsi della repressione politica che accompagnò l'inizio del suo terzo mandato presidenziale ufficiale, un tribunale della città provinciale di Kirov condannò Navalny ...