Terzo mandato | Ricci | ' Pd alla fine dirà sì | ci riuniamo domani'

(Di martedì 20 febbraio 2024) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - “Penso cheil Pdsì al”. La pensa così Matteo, sindaco di Pesaro e membro della Direzione Pd, intervenutotrasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora. “Il gruppo di lavoro Pd sulsi riunirà nelle prossime ore e noi sindaci abbiamo le idee molto chiare: non si capisce perché questa regola debba valere solo per i sindaci”. Avete già un orario di incontro? “Ancora non abbiamo l'orario dell'appuntamento ma penso che lo faremo, credo da remoto, ma immagino che la conversazione sarà comunque ‘calda'”. Chi è più contrariovostra proposta? “I parlamentari sono i più perplessi – ha dettoa ...

La Lega non ritira i due emendamenti presentati al decreto Elezioni per consentire il Terzo mandato anche ai governatori di Regione e ai sindaci ... (ilfattoquotidiano)

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – ?Io non sono contraria al Terzo mandato , perché credo che tre mandati rappresentino un arco di tempo necessario a un ... ()

Salvini: 'Capisco le accuse della moglie, ma su Navalny decidono giudici e medici': Coalizioni alle prese anche con il dibattito sul terzo mandato per governatori e sindaci. Lo chiede, nel centrodestra, la Lega, per blindare la conferma di Luca Zaia in Veneto il prossimo anno, ...

Terzo mandato, cos'è, chi riguarda e perché è al centro dello scontro politico: La Lega non ritira gli emendamenti. "In commissione ciascuno sarà libero di esprimere il voto secondo il proprio convincimento", chiarisce Alberto Balboni (FdI) Corrono i giorni e il terzo mandato rimane sempre lì ad agitare i sonni nel centrodestra. La Lega non ritira gli emendamenti al decreto "Election day" che permetterebbe ai presidenti di Regione di svolgere tre mandati, ...

Lega non ritira emendamenti su terzo mandato, saranno votati: La Lega non ha ritirato gli emendamenti sul terzo mandato dei sindaci delle grandi città e dei governatori, che saranno dunque votati in Commissione Affari costituzionali, dove Fi e Fdi si sono espressi contro. E' l'esito del vertice di ...