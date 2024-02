Terzo mandato | la Lega non ritira gli emendamenti Balboni | “Divergenze legittime | non è un dramma”

(Di martedì 20 febbraio 2024) Non si è parlato deldei governatori al vertice del centrodestra sugli enti locali alla Camera, che si è concentrato sul voto nei Comuni. A chiarirlo è stato il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine dell’incontro. Il tema è stato invece affrontato al Senato, nel corso della riunione della maggioranza suglial dl Elezioni, fra i quali appunto quello dellaper far sì che i presidenti di Regione e i sindaci possano candidarsi per una terza volta. Lollobrigida sul vertice alla Camera sulle amministrative: “Si è parlato solo di Comuni” “Abbiamo fatto un’analisi dei Comuni che vanno al voto, con le cose rimaste aperte. C’è stato un passaggio ulteriore rispetto alla fotografia di quelli che erano i candidati potenziali. Alcune cose si sono chiuse definitivamente, altre ...

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – ?Io non sono contraria al Terzo mandato , perché credo che tre mandati rappresentino un arco di tempo necessario a un ... (calcioweb.eu)

Matteo Salvini su Navalny: 'Capisco le accuse della moglie, ma decidono giudici e medici' | TG LA7: Coalizioni alle prese anche con il dibattito sul terzo mandato per governatori e sindaci. Lo chiede, nel centrodestra, la Lega, per blindare la conferma di Luca Zaia in Veneto il prossimo anno, ...

Terzo mandato: Ricci, 'Pd alla fine dirà sì, ci riuniamo domani': Roma, 20 feb. " "Penso che alla fine il Pd dirà sì al terzo mandato". La pensa così Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e membro della Direzione Pd, intervenuto alla trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora.

Terzo mandato: Carfagna, 'non sono contraria, poi decidono cittadini con voto': Roma, 20 feb. " "Io non sono contraria al terzo mandato, perché credo che tre mandati rappresentino un arco di tempo necessario a un amministratore per portare a compimento la sua visione di sviluppo e di crescita del territorio. Poi ...