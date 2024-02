Terzo mandato | Carfagna | ‘non sono contraria | poi decidono cittadini con voto’

(Di martedì 20 febbraio 2024) Roma, 20 feb. (Adnkronos) – ?Io nonal, perché credo che tre mandati rappresentino un arco di tempo necessario a un amministratore per portare a compimento la sua visione di sviluppo e di crescita del territorio. Poi naturalmentesempre ia decidere, a scegliere se confermare o revocare il consenso a chi si candida per la terza volta?. Lo ha detto Mara, presidente di Azione, a Sky TG24 Start. ?Non mi sfugge ? ha aggiunto – che nel dibattito in corso ciin gioco le vicende Zaia e De Luca. Da cittadina campana, io non confermerei il consenso a De Luca per il semplice fatto che su due delle grandi partite su cui un governatore è chiamato a dimostrare la sua efficienza, trasporti e sanità, per me De ...

La Lega non ritira i due emendamenti presentati al decreto Elezioni per consentire il Terzo mandato anche ai governatori di Regione e ai sindaci ... (ilfattoquotidiano)

Salvini: 'Capisco le accuse della moglie, ma su Navalny decidono giudici e medici': Coalizioni alle prese anche con il dibattito sul terzo mandato per governatori e sindaci. Lo chiede, nel centrodestra, la Lega, per blindare la conferma di Luca Zaia in Veneto il prossimo anno, ...

Terzo mandato, cos'è, chi riguarda e perché è al centro dello scontro politico: La Lega non ritira gli emendamenti. "In commissione ciascuno sarà libero di esprimere il voto secondo il proprio convincimento", chiarisce Alberto Balboni (FdI) Corrono i giorni e il terzo mandato rimane sempre lì ad agitare i sonni nel centrodestra. La Lega non ritira gli emendamenti al decreto "Election day" che permetterebbe ai presidenti di Regione di svolgere tre mandati, ...

Lega non ritira emendamenti su terzo mandato, saranno votati: La Lega non ha ritirato gli emendamenti sul terzo mandato dei sindaci delle grandi città e dei governatori, che saranno dunque votati in Commissione Affari costituzionali, dove Fi e Fdi si sono espressi contro. E' l'esito del vertice di ...