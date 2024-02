Terzo mandato | Boccia | ' destra divisa | non sanno che fare'

(Di martedì 20 febbraio 2024) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Da quello che sta succedendo in commissione Affari costituzionali e dalle dichiarazioni di autorevoli senatori della maggioranza si comprende una cosa molto chiara: sulla questione della". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco. "Cosìche la Lega minaccia la maggioranza ma frena e aspetta ordini come sempre da Salvini sul ritiro o meno dell'emendamento e la maggioranza, per non saper né leggere né scrivere, non sa quando e se si voterà l'emendamento della Lega, finendo per utilizzare le istituzioni, come troppo spesso oramai avviene, a proprio piacimento e umiliandole continuamente". "Sulla questione il Pd discuterà come ha fatto ieri in Direzione all'interno di un dibattito serio e trasparente che ...

AGI - La Lega non ha ritira to e non ritirerà l 'emendamento sul terzo mandato per i presidenti di Regione. È quanto spiega una fonte parlamentare ... (agi)

Intervista a Giacinto della Cananea sull'opportunità del terzo mandato per i Presidenti di regione: Giacinto della Cananea, Docente di Diritto Amministrativo presso l'Università Bocconi di Milano. "Intervista a Giacinto della Cananea sull'opportunità del terzo mandato per i Presidenti di regione" realizzata da Cristiana Pugliese . L'intervista è stata registrata martedì 20 febbraio 2024 alle 17:35. Nel corso dell'intervista sono stati discussi i ...

Phisikk du role - Cari governatori, tertium non datur. Forse: ... []f) previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto). Lasciamo da parte per ...

Lega, avanti sul 'salva - Zaia'. Scontro con FdI e FI. Ma dietro c'è un piano...: Il no (sicuro) serve per cercare di recuperare consensi in Veneto. Ma tensioni sulle riforme (autonomia regionale e premierato) Confermata l'anticipazione di Affaritaliani.it/ Zaia terzo mandato, la Lega non molla. No di FdI e FI e nel Cdx è il caos Esattamente come ha anticipato ieri Affaritaliani.it (link nel box a destra). La Lega non ha ritirato gli emendamenti sul terzo ...