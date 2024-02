Terzo appuntamento dei Caffè Letterari Metelliani con “Non volevo fare il giornalista”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 20 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl prossimo venerdì 23 febbraio, con inizio alle ore 17, presso l’I.I.S. “Della Corte Vanvitelli” di Cava de’ Tirreni, Plesso 1, in via XXIV Maggio, 2, si terrà la presentazione del libro Nonildi Salvatore Testa, edito dalla selfEdizioni. L’evento è ile conclusivodella seconda edizione dei, iniziativa culturale promossa dalla testata giornalistica Ulisse online in collaborazione con l’I.I.S. “Della Corte Vanvitelli” di Cava de’ Tirreni, che ha quale curatrice laAngela Senatore, redattrice di Ulisse online. Nel libro l’autore ripercorre 35 anni di attività nella sede dell’Agi Campania, un lavoro che aveva accettato con ...