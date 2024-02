Terza Categoria Largo Europa e Monte Roberto sempre fianco a fianco | risultati e classifica

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 20 febbraio 2024) L’undici jesino vince in casa contro l’Apiro quello di Catalano contro l’Amatori Appignano. La Spes ‘gioca’ a tennis, il Villa Strada si riscatta. Dino Brocanelli non è più l’allenatore del Maiolati Pianello VALLESINA, 20 febbraio 2024 – Altro turno dove in testa allasuccede ben poco se non la sconfitta della Valle del Giano a Villa Strada. Per il resto pronostici tutti confermati eEruropa Jesi eche risolvono bene il loro compito casalingo mantenendo salda la posizione in testa alla. Per i play off anche la Spes Jesi, che ha battuto con punteggio tennistico il fanalino di coda Galassia, e il Villa Strada, confermano ben salde le loro posizioni. L’impressione è che queste squadre, fin qui menzionate, hanno tutte le loro chance e le loro carte da giocarsi fino ...