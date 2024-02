Terrorismo | perquisizioni a 18 persone in Italia | sarebbero legate all’attentatore di Bruxelles

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 20 febbraio 2024) Perquisizione per 18in diverse provincene in seguito alle indagini persui contatti avuti nel nostro Paese da Abdesalem Lassoued, il tunisino autore dell’attentato del 16 ottobre a. Leperquisite sono di origine nordafricana. L’operazione, svolta dal Ros dei carabinieri e della Digos della questura di Bologna, nasce dalle indagini che hanno evidenziato come i profili social dei perquisiti presentino “contenuti tipici dell’estremismo di matrice confessionale”.a 18diNell’attentato didi ottobre, Lassoued aveva ucciso dueche erano nella ...