Terribile incidente alle Canarie | Valentina muore a 26 anni

(Di martedì 20 febbraio 2024) Una ragazza italiana di 26Gaggioli, originaria di Caraglio, in provincia di Cuneo, ha perso la vita in un drammaticostradale avvenuto giovedì scorso sull’isola spagnola di Gran Canaria. La tragedia è avvenuta ad Agüimes, in prossimità del parco zoologico Crocodile Park: l’auto su cui viaggiava la 26enne si è scontrata frontalmente con un furgone. Nello schianto sono rimaste ferite cinque persone, tre delle quali in modo grave: ad avere la peggio la giovaneche viveva e lavorava sull’isola insieme alla mamma.Leggi anche: Auto fuori strada finisce in un canale: Matteo resta imprigionato e. Salvi gli amici La salma verrà rimpatriata per i funerali Le condizioni della cuneese, in arresto cardiorespiratorio, erano apparse da subito molto critiche: la ...