Terremoto | scossa di magnitudo 3 8 con epicentro a Calestano

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 20 febbraio 2024) Un’altra, ancora più forte delle precedenti. Continua a tremare la terra in provincia di Parma, in Emilia Romagna: undi3.8 è stato registrati nel pomeriggio di martedì 20 febbraio 2024, con. Stando ai dati dell’istituto Ingv, il sisma si è verificato intorno alle 14:46 ad una profondità di 21km. Si tratterebbe dellapiù intensa nelle ultime 24 ore nell’area del Parmense. La zona è attraversata in queste ore da un vero e proprio sciame sismico: nella notte e durante tutta la mattinata, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia aveva già registrato numerosi terremoti. Tra i più forti, oltre a quella di, quello di2.8 connei pressi di Gangi ...