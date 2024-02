Terremoto oggi a Parma | lunga scia di scosse nella zona di Felino | cosa sta succedendo

(Di martedì 20 febbraio 2024), 20 febbraio 2024 – Cinquedinotte nel Parmense, epicentro ladi. Non si ferma lome sismico che da settimane sta facendo tremare l’Appennino: ieri altre noverilevate dai sismografi dell’Ingv dalle 9.22 del mattino alle 23.05 di sera. Due ore di tregua e poi, a partire dall’1.30, l’attività sismica è ricominciata. Le duepiù intense sono state registrate tra le 6.10 e le 6.33 di questa mattina, entrambe di magnitudo 2.4 nel raggio di sei chilometri da. Alle 6.38, i sistemi di rilevazioni si sono attivati a Calestano, con un evento di intensità 2.3. È stata decisamente più forte, invece, la scossa che ieri sera – intorno alle 19.25 – ha colpito ...

Accadde oggi: 20 febbraio, almanacco del giorno: Accadde oggi, l'almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato Eventi ... 1835 " Concepción (Cile) viene distrutta da un terremoto 1844 " Nel Teatro Civico di Cagliari ...

Da anconetano a anconetano: benvenuto ambasciatore: ... anche se sono nato molto prima di Lei caro Ambasciatore, ho sopportato il terribile terremoto del ... Ero diciottenne, ma, nella mia cittá non si parlava d'altro: "Quante scosse hai sentito oggi!" ...

Terremoto in Carpi Futura: si dimette il presidente Sergio Vascotto: Oggi l'associazione ha comunicato le dimissioni del presidente Sergio Vascotto, con uno scarno comunicato e senza dare motivazioni. L'assemblea per la nomina del sostituto è ovviamente fissata per il ...