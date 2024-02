Terremoto in Emilia-Romagna | la terra trema a Felino

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 20 febbraio 2024) Una scossa didi magnitudo 3.2 è stata percepita chiaramente dalla popolazione alle ore 12:03 di martedì 20 febbraio. L’epicentro è stato localizzato nel Comune di, in provincia di Parma. La profondità stimata è stata di circa 20.1 Km. Panico e paura tra i cittadinini, ma fortunatamente al momento non sono stati registrati danni a cose o persone.Leggi anche:, torna are lain: tre scosse L'articolo proviene da The Social Post.