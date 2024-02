Terra Amara raddoppia e sfida The Voice Senior

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 20 febbraio 2024)vs TheFinito Ciao Darwin, arriva. La riduzione degli appuntamenti settimanali con la dizi turca è durata poco. Venerdì primo marzoandando incontro ancora una volta ad esigenze di palinsesto e controprogrammazione. La produzione turca così sfiderà The. Confermato l’appuntamento al giovedì. Se la leadership del programma di Antonella Clerici non verrà messa in discussione, Canale 5 potrebbe comunque dar fastidio all’ammiraglia Rai riuscendo ad ottenere un risultato soddisfacente.può contare su una audience fidelizzata e anche su un pubblico più adulto proprio come il talent dalle ...