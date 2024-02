Terra Amara | Anticipazioni Puntate dal 4 all’8 Marzo 2024 | Gulten E Saniye Perdono La Vita!

(Di martedì 20 febbraio 2024)dal 4la vita, mentre la tensione per Hakan e Abdulkadir cresce sempre di più. Zuleyha teme che Hakan le stia nascondendo qualcosa di grave!prosegue e, nella settimana dal 4, al centro dell’attenzione ci sarà un nuovo grave lutto che sconvolgerà tutti. Infattiperderanno la vita a causa del nuovo arrivato Colak. Si tratterà di un evento durissimo e difficile da superare per tutti. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo ...

Eccellenze Meridionali Attentato ai danni di Mehmet Kara in Terra Amara : anticipazioni da non perdere! Preparatevi a scoprire le emozioni e i colpi ... (eccellenzemeridionali)

Terra Amara Anticipazioni 21 febbraio 2024: Zuleyha e Colak faccia a faccia!: Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 , Terra Amara , scopriamo che, nella puntata in onda il 21 febbraio 2024 , alle 14:10 , Colak vuole riprendersi le terre che a detta sua gli hanno sottratto indebitamente in passato gli Yaman. Pertanto, ...

Estrazione Million Day delle ore 13 di oggi martedì 20 Febbraio 2024: i numeri vincenti: ... la puntata di oggi 20 Febbraio 20 Febbraio Anticipazioni TV Anticipazioni Il Paradiso delle signore: puntata di oggi 20 Febbraio 20 Febbraio Anticipazioni TV Anticipazioni Terra Amara, la puntata di ...

Attentato ai danni di Mehmet Kara in Terra Amara: anticipazioni da non perdere!: Preparatevi a scoprire le emozioni e i colpi di scena che vi attendono nelle nuove puntate di Terra Amara! Le anticipazioni promettono una settimana ricca di suspense e sorprese che non potrete perdere. Da lunedì 26 febbraio a sabato 2 marzo su Canale 5, sintonizzatevi per scoprire i nuovi ...