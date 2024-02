Teramo | positivi alla cocaina due autisti di scuolabus | patenti ritirate

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 20 febbraio 2024) Pubblicato il 20 Febbraio, 2024 Guai in vista per due conducenti di autobus in provincia di, risultatidopo un test. Entrambi sono stati denunciati per guida in stato di alterazione causata dall’assunzione di stupefacenti e a tutti e due è stata ritirata la patente. I controlli La Squadra di Polizia Giudiziaria della sezione Polizia Stradale diha effettuato una serie di controlli in tema di sicurezza nei traporti scolastici. Come comunicato da una nota della Polizia stradale, i controlli si sono concentrati in particolare sulle dotazioni degli automezzi, per verificare che fossero perfettamente efficienti, e sulle condizioni psicofisiche dei conducenti, per garantire la sicurezza e l’incolumità dei bambini. Proprio il controllo sui conducenti ha permesso ...