Tentato omicidio a colpi di coltellate | carabinieri in aula

(Di martedì 20 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiContinua il processo a carico di Giuseppe Maglione, 26 anni di Montesarchio (avvocati Vittorio Fucci e Cosimo Servodio), arrestato la notte dell’8 dicembre 2022, accusato dipremeditato e porto e detenzione illegale di arma. Il giovane aveva ridotto in fin di vita Emilio Arpaia, un 30enne del posto tanto da rendere necessario il trasferimento in elicottero presso il Policlinico di Napoli. L’episodio in via San Martino a Montesarchio. Un battibecco iniziato dentro a un locale nel corso di una normale serata di movida in Valle Caudina. Poi la violenta lite. Ventidue leinflitte al ragazzo in varie parti del corpo, soprattutto all’altezza del torace e del petto. Nell’ultima udienza presso il Tribunale di Benevento in composizione collegiale, Presidente Dott. Sergio Pezza e giudice a ...