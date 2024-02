Tentata rapina in farmacia a Capaci | denunciato 35enne

(Di martedì 20 febbraio 2024) I carabinieri hannoin stato di libertà undi, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa diai danni dellacomunale nel centro del paese. Secondo quanto ricostruito, lo scorso 31 gennaio l’uomo, con il volto coperto, è entrato nellaminacciando le dipendenti e pretendendo che gli consegnassero il denaro in cassa. Le farmaciste però sono riuscite a contattare il 112 mettendo in fuga iltore. Le indagini condotte dai carabinieri, grazie alle testimonianze e all’analisi delle immagini dell’impianto di videosorveglianza, hanno permesso in poco tempo di rintracciare e identificare il, che è stato quindiper...

