Tensione in carcere | detenuto prende in ostaggio agenti

(Di martedì 20 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoMomenti di grandeneldi Avellino dove un, che stava per essere trasferito in un’altra casa circondariale, armato di un coltello e di un tirapugni, ha sostanzialmente preso inglidel Nucleo Traduzioni. Lo denuncia il segretario generale dell’Osapp, Leo Beneduci. È seguita una trattativa con ildel direttore delirpino, Rita Romano, e il comandante deglidi polizia penitenziaria. Il direttore ha interrotto le operazioni di trasferimento per evitare che la situazione potesse degenerare. Ilha poi tentato di darsi alla fuga raggiungendo l’interno deldove è stato bloccato dagliin ...

Fiaccole in piazza del Campidoglio per ricordare Navalny: Sotto le gigantografie del dissidente russo morto in carcere per cause ancora oscure, i cittadini ... Nel corso della manifestazione, non è mancato qualche momento di tensione quando alcuni presenti ...

Russia - Ucraina, il costo pagato a due anni di guerra: Chiudendo spazi di dialogo, complice anche la tensione in Medio Oriente e il conflitto tra Israele ... la morte in carcere di Aleksey Navalny contribuisce a segnare una macabra continuità nella ...

Navalny, Parenzo perde le staffe con la giornalista russa: "Ci girano le...": Altissima tensione a L'Aria che tira, il programma di politica e di attualità che va in onda tutte le mattine ... Non usano mezzi termini i familiari dell'uomo morto in carcere in Russia per descrivere ...