Tennistavolo femminile | Tabellone Mondiali 2024 | tra l’Italia e le Olimpiadi ci sono India e Cina Taipei

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 febbraio 2024) Si fa estremamente complicato il cammino dela Busan, in Corea del Sud, sede deia squadredi, torneo che promuoverà le prime otto classificate alledi Parigi: le azzurre, guidate da Elena Timina, avevano chiuso la prima fase a gironi al terzo posto nel Gruppo 5, centrando comunque la qualificazione ai sedicesimi di finale. Nella seconda fase ad eliminazione diretta le azzurre, in virtù del piazzamento ottenuto nella prima fasestate sorteggiate contro una delle formazioni (Malesia esclusa, poiché presente nel girone del) che hanno chiuso al secondo posto: nei sedicesimi la sfida sarà contro l’. La sfida contro le asiatiche si presenta durissima, ma in caso di ...