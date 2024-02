Tennis | Torneo Dubai Paolini supera Fernandez e centra gli ottavi

Il sanremese cede in tre set all'australiano, per l'Italia resta solo Cobolli LOS CABOS (MESSICO) - Flavio Cobolli resta l'unico italiano nel main ... (ilgiornaleditalia)

Alcaraz ora ha paura di Sinner: 'Se voglio competere con lui...'. Le sue contromisure: Alcaraz, numero 2 del ranking Atp, inizierà il torneo oggi contro il brasiliano Thiago Monteiro (numero 117 mondiale). Tennis Ufficiale, Sinner numero 3: la classifica Atp aggiornata con i punti

Alcaraz: "Sinner Contento dei suoi successi, devo dare il 100% per competere con lui": ...martedì alle 23 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW ) è reduce dal ko in semifinale a Buenos Aires contro Jarry. Una stagione che deve ancora decollare per lo spagnolo che non vince un torneo ...

Ottima Jasmine Paolini vola agli Ottavi di finale a Dubai: TENNIS - Una prestazione più che convincente permette a Jasmine Paolini di battere la forte canadese ... 6 - 4) e di approdare agli Ottavi di finale del torneo WTA 1000 di Dubai. Vinto il primo set la ...