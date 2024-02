Tennis | Sinner Sonego insieme in doppio a Indian Wells | anticipo di Olimpiadi?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 febbraio 2024) Dal 6 al 17 marzo avrà inizio il Masters1000 die Janniksarà tra gli osservati speciali, visto il suo inizio di 2024 straordinario. La prima vittoria Slam a Melbourne è stata seguita dal prestigioso successo nel torneo di Rotterdam che ha permesso all’altoatesino di portarsi al n.3 del mondo, approfittando dell’assenza del russo Daniil Medvedev. Per questo, il torneo in California si prevede molto interessante, considerando la presenza di tutti iti più importanti, ivi compreso il serbo Novak Djokovic (n.1 del mondo). Tuttavia, non vedremo all’operasolo nel singolare, ma anche in. E’ previsto infatti che Jannik giocherà in coppia con Lorenzo, andando a ricomporre quel duo che tanto bene ha fatto nel corso delle Finali di ...