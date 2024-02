Tennis Il Tc Costa Azzurra conquista il campionato toscano invernale a squadre

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) E’ il Tcre ilnella categoria Lim.3.4 maschile. Il circolo di via Papa Giovanni XXIII, in trasferta, ha battuto per 2-1 la Libertas Sport Livorno. I livornesi, favoriti del tabellone, in semifinale avevano superato il Tc Borgo San Lorenzo mentre i lanieri nel derby avevano sconfitto latica Montalese. Nella prima sfida Filippo Muzzi ha superato Maurizio Lastrucci per 6-4, 6-3, poi è arrivato il pareggio del maestro Vittorio Pettini che ha avuto la meglio su Simone Pietra Caprina per 6-1, 6-1. Nel doppio di spareggio la coppia composta da Emanuele Capo e Lorenzo Fedi ha sconfitto il duo Heusch-Sgarallino (6-3, 6-4)ndo il titolo regionale. Un successo ...