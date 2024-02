Tennis | i dolori dell’Italia alle spalle di Sinner | Musetti e Sonego in crisi | problemi di crescita per Arnaldi

(Di martedì 20 febbraio 2024) AAA Cercasi n.2 d’Italia disperatamente. Se è vero che Jannikcontinua a stupire nel suo magico percorso, suggellato dall’approdo alla posizione n.3 del ranking ATP,sue spci sono difficoltà. In altre parole, chi dovrebbe essere una valida alternativa del giocatore altoatesino non sta rispondendo presente e il riferimento è a Lorenzoin particolare. La pesantissima sconfitta di ieri a Doha contro il cinese Zhizhen Zhang nel primo turno (6-2 6-0) ha posto l’accento sulle difficoltà che il toscano sta avendo sul campo da gioco. Criticità dal punto di vista sportivo e anche personale hanno messoin una condizione molto complicata. Nei fatti, negli ultimi 17 incontri, ha vinto solo 5 partite, perdendo in 6 circostanze al primo turno. Lorenzo: 5 ...

