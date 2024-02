Tennis | Berrettini | “Riparto da Phoenix e Miami | sento una bella energia nell’aria”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 20 febbraio 2024) “Volevo ringraziare tutti per pazienza e rispetto che mi avete riservato in questi mesi che non ho giocato. Il rientro in campo sarà a breve, sto bene mi sono preso il tempo necessario per rientrare al massimo e fare unaannata”. Matteoparla del suo momento, in una conferenza stampa via web, su Zoom. “Sono stati mesi complicati in cui non sono riuscito a fare quello che amo di più, giocare e competere – dice, come riporta l’Ansa – Sono stati mesi complicati perché rispetto al passato ho accettato meno questa cosa. Ho avuto difficoltà a sentirmi giocatore e lo ho espresso anche fuori dal campo. Ora è tutto superato mibene fisicamente e mentalmente, ho tanta voglia di sentirmi di nuovo giocatore.una”. “La prima ...