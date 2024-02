Tennis | Atp Los Cabos | Arnaldi eliminato al primo turno

(Di martedì 20 febbraio 2024) Matteoviene subitonel torneo Atp 250 di Los, in Messico. Il 22enne ligure numero 41 al mondo ha perso al4-6 6-4 4-6 contro il 25enne australiano Max Purcell, 51mo del ranking. In tabellone a Losc'è anche Flavio Cobolli, che nella notte italiana esordirà sfidando il giapponese Yoshihito Nishioka.

Jannik Sinner sa solo vince re in questo 2024 e dopo gli Australian Open, conquista il suo primo titolo a Rotterdam: l'azzurro ha battuto in finale ... (digital-news)

WTA Dubai: Badosa si ritira, Svitolina vince il derby ucraino, Samsonova OK: In questo caso non si tratta di qualche lacuna nei fondamentali del tennis ma di problemi fisici, ... Manuel Ventriglia TABELLONI TORNEI: ATP - WTA

Wta Dubai - Bronzetti vince la battaglia con Kasatkina. Fritz trionfa a Delray Beach: Wta Tennis Saranno tre le tenniste italiane presenti al secondo turno del torneo WTA 1000 di Dubai. ... Atp Delray Beach - Trionfa Taylor Fritz: Paul si arrende in finale Taylor Fritz è diventato il ...

Il vento non ferma Fritz, bis a Delray Beach: THIS BELONGS TO YOU, TAYLOR The moment @Taylor_Fritz97 secured his 7th ATP Tour title! @DelrayBeachOpen - #DBOpen pic.twitter.com/JLSQC9C1em ATP Tour (@atptour) February 19, 2024 "Prima della ...