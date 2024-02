Temperature fuori controllo L’inverno ormai non esiste più | Anomalie pesanti sul territorio

(Di martedì 20 febbraio 2024) Di nuovo stagione record. E’più caldo mai registrato in Toscana. O per meglio dire,quest’anno non è proprio arrivato. La colonnina di mercurio sembra impazzita e nel weekend appena trascorso, tra sabato e domenica, anche nell’Empolese Valdelsa sono stati battuti alcuni primati. Piccoli ma significativi. Stando ai dati forniti dall’azienda empolese Pontormeteo, nel fine settimana Empoli città ha raggiunto i 20.6°, superando l’anomalia climatica già registrata il 24 febbraio del 2021 quando letoccarono i 20.2 °. Caldo insolito anche nel Comune di Capraia e Limite che, con i suoi 22.3° ha superato i 21.6° dello stesso periodo tre anni fa. Climaa Stabbia, Cerreto Guidi, dove il weekend ha portato 20.1°, dato che anche in questo caso ha superato i 19.7° ...

