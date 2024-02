Telecamera nascosta nella felpa per barare all' esame della patente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 febbraio 2024) Rimini, 20 febbraio 2024 - Si presenta all'per ottenere la Cqc (carta di qualificazione del conducente), necessaria per svolgere la professione di autotrasportatore, con addosso un equipaggiamento degno di uno 007: unacon un piccolo foro all'altezza del petto con all'interno una microcamera di ultima generazione e un minuscolo auricolare nascosto nell'orecchio. Con questo escamotage sperava di superare agevolmente i quiz, facendosi dettare in tempo reale le risposte esatte da un suggeritore esterno. E' andata male ad un nordafricano di 32 anni, residente nel Forlivese, che è stato pizzicato oggisedemotorizzazione civile di Rimini mentre tentava di imbrogliare al test per l'ottenimentoqualifica. Il 'furbetto' di turno, infatti, non poteva sapere che in mezzo agli ...