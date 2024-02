TeCa nel mirino dei ladri | due raid in quindici giorni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 febbraio 2024)deial, ancora una volta il teatro è finito neldei ladruncoli, dopo il furto avvenuto al bar dello stesso teatro 15fa. Non riuscendo ad introdursi nuovamente nell’area commerciale, hanno trovato il modo per entrare nel foyer del teatro rubando tutto ciò che è stato possibile portare via. "Non è la prima volta che dobbiamo fare i conti con l’intrusione dei- spiega Nicolas Ceruti, presidente dell’associazione Ilinx gestore della struttura pubblica del-. Qualche settimana fa avevano già fatto visita introducendosi nella zona bar rubando computer e prodotti alimentari. Neldi ieri mattina si sono impossessati dei telefonini, oltre ad alcuni computer, con tanto di scheda telefonica che usiamo internamente. ...