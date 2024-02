Teatro dialettale a Leffe | si ride con “L’amis del papà”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 20 febbraio 2024). Gran finale sabato 24 febbraio alle 20.45 al CinemaCentrale diper la rassegna teatrale organizzata in paese con il patrocinio di Comune e Parrocchia di San Michele. A chiudere il ciclo di rappresentazioni, avviato lo scorso autunno in collaborazione con l’AssociazioneFratellanza della Val Gandino, sarà la Compagnia Teatrale il “Sottoscala Luigi Colombo“ di Rosciate che porterà in scena la commedia brillantissima in tre atti “del” di Renzo Avogadri. L’esilarante commedia del prolifico autore bergamasco (artefice anche delle “Poesie del Rasghì” per Grafica e Arte Bergamo) è ricca di situazioni comiche e paradossali, nel solco della miglior tradizione del. La storia è quella di un padre austero e ...