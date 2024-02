Teatro del Lido | l’8 e il 9 marzo Caterina Guzzanti in scena con “Secondo lei”

(Di martedì 20 febbraio 2024) Venerdì 8 e sabato 9ore 19inLEI scritto e diretto dacone Federico Vigorito Produzione Infinito srldeldi Ostia via delle Sirene 22 Venerdì 8 e sabato 9sul palco deldelarriva l’attrice e registaconlei, un monologo scritto e diretto da lei stessa che rivela le dinamiche nascoste e complesse delle relazioni di coppia dal punto di vista femminile, riflettendo su come la società influenzi in modo invalidante le scelte di vita. L’amore, che dovrebbe essere un luogo sicuro e sano, diventa ...

Vanessa Scalera è 'La Sorella Migliore'. Dal 22 al 25 febbraio all'Argot Studio (Roma): ... Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito Teatro e Teatro delle Briciole, La Sorella ... solo tre mesi di vita Sarebbe riuscito a sopportare, con minor peso, gli anni del dolo e del ...

Cinema, teatro, tv e parità di genere: non è ancora un paese per donne. L'appello dell'attrice Lidia Vitale in occasione della Giornata ...: Il gender gap nel mondo del cinema, del teatro, così come della musica e della tv è ancora un problema evidente sia sul piano artistico che su quello dei diritti e delle tutele per i lavoratori del ...

Fed.It.Art: "La cultura può rinascere dalle ferite!": La contingenza ci parla di problemi di gestione/controllo e di problemi interni alla struttura tecnica del Teatro di Roma affrontati con approssimazione (e in un clima di schermaglia politica che non ...