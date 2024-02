Tavoletta d’Oro 2024 | i migliori cioccolati d’Italia premiati dalla Compagnia del Cioccolato

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 20 febbraio 2024) Come ogni anno ladelha assegnato gli Oscar del, ovvero lache premia iprodotti a base di cacao prodotti in Italia e non solo. Un riconoscimento che fa onore ai mastri cioccolatai, quest’anno giunto alla sua 22esima edizione, e che è frutto di uno studio attento e di assaggi ripetuti per cercare di premiare iindell’anno. E dopo oltre 1.200 assaggi, ecco che i re delper ilsono stati annunciati lo scorso 17 febbraio a Maglie, in Salento, dove a sorridere sono stati in tanti. Tavolette, l’edizione e le novità Le Tavolette...