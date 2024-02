Tangenziale Pistoia | demolita la passerella pedonale “Mercoledì la riapertura del tratto”

(Di martedì 20 febbraio 2024), 20 febbraio 2024 – Come annunciato, nella mattina di martedì 20 febbraio le gru hanno demolito ladanneggiata dal passaggio di un tir in. Tutto è successo intorno a mezzogiorno di ieri. Un camion che trasportava un escavatore con la gru alzata ha urtato lache attraversa la superstrada e che collega i due tronconi di via dello Spartitoio e via dell’Edera. L’incidente ha provocato il distaccamento di porzioni di cemento dalla parte inferiore del sovrappasso con la compromissione anche dei reticoli in ferro che ne rafforzavano la struttura. Ma non solo, in quel punto era presente anche una delle due telecamere di controllo della viabilità, che è stata travolta e staccata. Ladel ...

Incidente nella tarda mattinata di oggi, 19 febbraio 2024, a Pistoia dove un camion urta to danneggiandola la passerella pedonale che attraversa la ... ()

Raccordo Autostradale " Via all'intervento per mettere in sicurezza la strada: Fino alla fine delle operazioni, dunque, la Tangenziale tra Pistoia Ovest e Ponte Europa, sia verso Nord che verso Sud, resterà chiusa. La riapertura avverrà nella giornata di mercoledì, a fine ...

Illuminazione pubblica: prosegue la sostituzione dei punti luce sul territorio comunale: Il successivo intervento in programma interesserà la tangenziale nei pressi della rotonda di via Toscana. La riqualificazione permetterà un grande taglio ai consumi per l'illuminazione pubblica, ...

I lavori sul raccordo autostradale agli svincoli di Pistoia Centro e Ponte Europa partiranno martedì 6 e si concluderanno giovedì 8 febbraio: Come richiesto dal Comune di Pistoia a Hera Luce, l' intervento si svolgerà qu indi in soli 3 ... in modo da limitare più possibile i disagi, considerato che questo tratto di tangenziale è molto ...