Tajani | Forza Italia in crescita | anche per la stampa di sinistra Obiettivo 10%

Forza Italia , il partito dell’ormai defunto Silvio Berlusconi, si prepara per le prossime elezioni europee con l’imminente Congresso che si terrà ... (ildifforme)

“Il primo obiettivo sono le elezioni europee : siamo convinti che per come stanno andando le cose possiamo raggiungere e superare quota 10%, e ci ... (liberoquotidiano)

Europee, Meloni candidata FdI al 30% e la Lega superata da Forza Italia: ... FdI arriverebbe al 27,5%, la Lega all'8% tallonata a uno solo punto da Forza Italia che si ... Qualora invece le due leader si candidassero, così come Antonio Tajani e Matteo Renzi, le cose ...

Regionali, Tajani: "Il miglior candidato del centrodestra in Basilicata è Bardi": A dirlo è il Vicepremier, Ministro degli Esteri e Segretario Nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, alla conferenza stampa alla Camera dei Deputati, in vista del Congresso Nazionale di Fi del 23 -...

Bonaccini: "Tajani ha già cambiato opinione su terzo mandato": Ho visto che Tajani in Basilicata ha detto che Forza Italia in realtà è d'accordo sul terzo mandato dei sindaci mentre ha qualche dubbio in più sulle Regioni. Forse è cambiata opinione. Si discuterà ...