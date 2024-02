Svolta Osimhen | c’è un club in pole position per giugno

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 20 febbraio 2024) Domani Victortornerà a disposizione del nuovo tecnico del Napoli in Champions League. Il suo futuro sembra segnato: c’è unpronto a tutto per il mercato estivo Il futuro di Victorè ancora avvolto nel mistero. Il centravanti nigeriano è tornato a Napoli dopo la delusione patita in Coppa d’Africa: la sua Nigeria è stata infatti sconfitta nella finalissima dalla Costa D’Avorio, al termine di una gara combattuta.sta vivendo una situazione molto particolare: a gennaio ha rinnovato il suo attuale accordo con il Napoli, ma il suo futuro sembra essere scritto. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Damiano Er Faina, in esclusiva per il nostro sito, c’è uninper il suo acquisto. Il futuro di Victor ...