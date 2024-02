Superbonus | salvi i lavori certificati al 31 dicembre Arriva la proroga per comunicare gli sconti in fattura

(Di martedì 20 febbraio 2024) Via libera definitivo dall’Aula del Senato al decretocon 81 voti favorevoli, 48 contrari e 4 astenuti. Il decreto, approvato a fine anno dal consiglio dei ministri, salva icol 110%entro il 31scorso e prevede, tra l’altro, un aiuto per i redditi bassi, limitando gli interventi con il bonus barriere architettoniche per evitarne l’uso improprio. Venti giorni...

addio al 110% con la sola eccezione per i lavori certificati entro il 31 dicembre scorso. Per tutti gli altri si passa direttamente al 70%. Il ... (quotidiano)

Ok dal Senato al decreto Superbonus, salvi i lavori certificati al 31/12: Il termine, attualmente previsto al 16 marzo, per l'invio delle comunicazioni per le opzioni cessione del credito e sconto in fattura relative alle spese per bonus edilizi sostenute nel 2023 potrebbe ...

DECRETO SUPERBONUS: ADDIO 110%, SALVI SOLO LAVORI GIÀ CERTIFICATI: la Camera ha dato il via libera al decreto sul Superbonus senza alcuna modifica per prorogare il meccanismo del 110% . Addio quindi al 110% con la ... Ecco cosa prevede il provvedimento: SALVI I LAVORI ...

Solo un micro bonus per chi dovrà ripagare il Superbonus: l'ultima beffa del 110%: Un fondo da 16 milioni per aiutare gli incapienti, salvi i lavori al 110% certificati entro il 31 dicembre. Il testo blindato approvato alla Camera va in Senato per il via libera definitivo entro febbraio. Niente proroga per immobili danneggiati da ...