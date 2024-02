Superbike | Mondiale 2024 | tutti i piloti italiani Curiosità per Iannone e Bulega | Bassani e Locatelli con grandi ambizioni

(Di martedì 20 febbraio 2024) La stagione dei motori è alle porte: se l’inizio di marzo segnerà l’inizio della Formula 1 e, successivamente, della MotoGP, laanticipa i tempi e apre i battenti con il Gran Premio dell’Australia dal 23 al 25 febbraio sulla storica pista di Phillip Island, nei pressi di Melbourne. Ci sarà tanta attesa per diversi: sul’attenzione sarà catalizzata su Andreache sarà in sella di una derivata della Ducati del team GoEleven. Si tratta del ritorno da una lunga squalifica di quattro anni per aver violato un controllo antidoping nel 2019 dopo il GP della Malesia.riparte proprio dalla Ducati e da ottime sensazioni raccolte nei test a Jerez e Portimao. Grande attesa anche per Nicolòche ha impressionato nei test ...

