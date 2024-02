Superbike | Mondiale 2024 | i favoriti Bautista e la Ducati avranno la zavorra del peso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 febbraio 2024) Siamo ormai pronti per il via ufficiale del. La stagione prenderà il via con il canonico inizio rappresentato dal Gran Premio d’Australia di Phillip Island nel corso del weekend in arrivo, quindi si concluderà con il round di Jerez de la Frontera a fine ottobre. Inutile girarci attorno, ci attende una stagione letteralmente elettrizzante. In primo luogo vedremo diversi cambi di casacca di estrema rilevanza. Toprak Razgatlioglu lascia la Yamaha e correrà con la BMW del team ROKiT Motorrad, quindi Jonathan Rea dopo una vita trascorsa in Kawasaki andrà proprio nel team di Iwata al posto del rivale turco, con Nicolò Bulega che diventerà il nuovo vicino di box del due-volte campione del mondo Alvaro. Sarebbero sufficienti questi movimenti per rendere quanto mai intriganti i 12 round previsti ...